Het Groninger Landschap verkoopt villa de Vennen

Foto Groninger Landschap. Villa de Vennen

Villa de Vennen van Het Groninger Landschap aan de Rijksstraatweg in Haren is verkocht. Het Groninger Landschap verhuist naar Euvelgunne.

Adviesgroep Medische & Vrije Beroepen | Van der Meer Accountants is vanaf 27 maart de nieuwe eigenaar van het gemeentelijke monument.

Villa De Vennen stamt uit 1920 en is in opdracht gebouwd door Theodorus Niemeyer, directeur van de gelijknamige tabaksfabriek, naar een ontwerp van architect Adriaan Wittop Koning. De woning is gebouwd in traditionele Engelse landhuisstijl en kent nog veel kenmerkende stijlelementen.

De tuin is een ontwerp van Jan Vroom uit Glimmen. Villa de Vennen kwam in 2001 in bezit van Het Groninger Landschap. Sinds die tijd heeft de organisatie hier kantoor gehouden.

In 2019 heeft Het Groninger Landschap boerderij Euvelgunnerheem geërfd van Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne. De boerderij is gelegen in een groene zone door de stad die de voormalige loop van de rivier de Hunze volgt.

“Dat de stichting haar kantoor aan de oever van Hunze mag vestigen is een droom die uitkomt”, aldus Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap.