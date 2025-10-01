Hernieuwd pleidooi voor roeibaan in Groningen lijkt niet te slagen

De Groninger Roeibond en een aantal raadsfractie pleitten woensdagmiddag opnieuw voor de aanleg van een nieuwe roeibaan in de gemeente. Met name een baan in polders Oosterland en Lappenvoort, ten zuiden van het Paterswoldsemeer, werd daarbij besproken. Maar het pleidooi heeft bij het college en bijbehorende partijen vooralsnog weinig andere gedachten opgeleverd.

De gemeente gaf in juni al aan dat een nieuwe roeibaan binnen de gemeentegrenzen niet mogelijk is. Vrijwel zeker niet in het zogenoemde POL-gebied (Glimmermade, Glimmerpolder, Oosterland en Lappenvoort), wat valt onder het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Daarmee is het gebied ongeschikt voor grootschalige ingrepen. Eerdere onderzoeken naar alternatieve locaties leverden ook geen haalbare opties op.

Toch benadrukten de Groninger Roeibond richting de raadsleden dat de baan weinig impact zou hebben op de natuur. Volgens hen gaat het om een trainingsbaan van twee kilometer lang, honderd meter breed en twee meter diep. Er komen geen grote wedstrijden of publiek bij. De baan zou bovendien kunnen bijdragen aan de waterberging die al in het gebied is gepland, die wordt bij extreme regenval.

Problemen bij huidige roeilocaties

Studentenverenigingen Gyas en Aegir deden ook hun zegje over de roeibaan. Ook zij staan open voor een nieuwe locatie voor training, maar wezen vooral op de situatie langs het Noord-Willemskanaal. Dat is de plek waar nu vooral wordt geroeid door de clubs.

Door achterstallig onderhoud en drukte op het water ervaren roeiers gevaarlijke situaties. Vanwege een gebrek aan een echte roeibaan moeten ze voor wedstrijden bovendien vaak ver reizen. Een nieuwe trainingsbaan zou volgens hen bijdragen aan veiligheid en betere prestaties van de Groningse roeisport.

Coalitie blijft kritisch, oppositie wil nieuw onderzoek

In de gemeenteraad bleek dat de meningen verdeeld zijn. Vooral CDA, VVD zien kansen voor een nieuwe baan, ook in het POL-gebied. Samen met de roeibond benadrukten ze dat roeien belangrijk is voor Groningen en dat de baan slechts zes procent van het gebied zou innemen. Vanuit de oppositie werd vooral gepleit om nieuw onderzoek te doen. Zo kwam de Stadspartij onder meer met een idee voor een tijdelijke oefenbaan op het Woldmeer.

De coalitiepartijen en wethouder Jongman zijn minder optimistisch. Zij wijzen erop dat de NNN-status van het gebied zwaar weegt en dat uit een onderzoek in 2018 weinig draagvlak bleek. Ook eerdere pogingen strandden: in 2016 bleek geen vervangende locatie te vinden voor de roeibaan in Harkstede, die in 2014 moest sluiten vanwege de aanleg van Meerstad.

Jongman zegde, na aandringen van onder meer D66, toe nog met buurgemeenten en de provincie in gesprek te willen gaan. Maar Jongman benadrukte vooral dat een nieuwe roeibaan in de gemeente “heel lastig” wordt. Op de genoemde POL-locatie is de baan vrijwel zeker onmogelijk, aldus Jongman. Naast het feit dat de provincie en waterschap Hunze en Aa’s het bevoegd gezag zijn.

Wel wordt door het college gekeken naar betere afspraken over het maaibeleid in het Noord-Willemskanaal, zodat roeiers daar veilig kunnen blijven trainen. Beide verenigingen gaven aan hun huidige plek sowieso te willen behouden, ook als er onverwacht toch een nieuwe baan komt.