Herinrichting Kwinkenplein en omgeving begonnen

Foto: Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

Deze week zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het Kwinkenplein en de directe omgeving begonnen. Een aannemer vervangt een deel van de bestrating en maakt ruimte voor de aanplant van bomen en beplanting.

De eerste werkzaamheden vinden plaats op het deel van de Oude Ebbingestraat tussen de Grote Markt en het Kwinkenplein. Vervolgens wordt het stuk Oude Ebbingestraat van het Kwinkenplein tot de kruising met de Rodeweeshuisstraat aangepakt. Het asfalt maakt plaats voor gele stenen. Ook het Kwinkenplein zelf wordt opnieuw ingericht met gele stenen en extra groen.

Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels en de fietsenstalling bij de Grote Markt bereikbaar, maar wel alleen voor voetgangers Fietsers moeten afstappen en het overige verkeer wordt via borden omgeleid.

De herinrichting van het Kwinkenplein maakt deel uit van een groter project waarbij ook de Kreupelstraat, Sint Walburgstraat, Kattenhage en omgeving worden aangepakt. Het doel is meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers, de straten groener te maken en de binnenstad autoluw te maken. Ook komen er bredere trottoirs, geleidestroken voor blinden en slechtzienden en extra parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. De werkzaamheden voor het gehele project moeten volgend jaar zomer klaar zijn.