Herfst viert hoogtij tot en met het weekend, vooral vrijdag kans op stormachtig weer

Herfst (foto: Joris van Tweel)

Herfstweer is de enige omschrijving die het weerbeeld in Groningen omschrijft voor de komende dagen. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Vrijdag wordt ronduit onstuimig, met de eerste echte herfststorm die over het land trekt. Ook Groningen krijgt dan waarschijnlijk te maken met windstoten.

Door Johan Kamphuis

Donderdagochtend trekt de laatste regen weg uit ons gebied richting Duitsland. De regen wordt gevolgd door enkele opklaringen. In de loop van de dag en in de avond volgen opnieuw enkele buien. Het wordt 15 graden bij een matige wind uit zuidelijke richtingen.

In de nacht naar vrijdag volgt een sterk toenemende en naar west draaiende wind. Die is bij ons krachtig (windkracht 6) en langs de Wadden stormachtig. Tijdens buien kunnen er zware windstoten zijn tot ruim 90 km/uur.

Ook vrijdag overdag is het onstuimig, met een krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Verder valt er af en toe een bui, maar zijn er ook brede opklaringen en wordt het 12 graden. Het weekend verloopt eveneens herfstachtig met buien en veel wind, bij 12 graden als maximumtemperatuur.

