Herfst dient zich aan: onbestendig weer met dagelijks buien

Foto: Andor Heij

De herfst klopt de komende dagen op de deur. Het wordt onbestendig, waarbij dagelijks buien vallen en een matige wind staat.

Zondag is het bewolkt, maar laat zo nu en dan de zon zich ook zien. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het 12 of 13 graden. In de nacht naar maandag neemt de bewolking toe, waarbij in de late nacht al een bui kan vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden.

Op maandag is het bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien, maar laat in de middag laat de zon zich zo nu en dan ook zien. Het wordt 15 of 16 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten.

Op dinsdag verandert er weinig. Het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen. Bij een matige wind, die naar het zuidwesten draait, wordt het 13 of 14 graden. Op woensdag krijgt de zon weer wat ruimte, maar vallen er nog steeds buien. De temperatuur ligt dan rond de 14 graden.