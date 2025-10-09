Helperzoom vanaf maandag tien weken dicht voor aanleg fietsstraat

Bron: Groningen Bereikbaar

Een deel van de Helperzoom wordt de komende maanden omgebouwd tot een fietsstraat. Van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 19 december is de weg daarom in beide richtingen afgesloten tussen de Helper Brink en de Haydnlaan. De afsluiting geldt zowel voor auto’s als fietsers.

Fietsers die vanuit het zuiden komen, bijvoorbeeld uit de richting Haren, kunnen omrijden via de Helper Brink en de Hereweg of via de Helperzoomtunnel en de Verlengde Lodewijkstraat. Station Groningen Europapark blijft bereikbaar via de route door de Helperzoomtunnel.

Fietsers vanaf de Haydnlaan kunnen het station wel bereiken via de Helperzoom: daar wordt een tijdelijke route aangelegd.

Omleidingen voor autoverkeer

Ook automobilisten moeten rekening houden met omleidingen. Wie met de auto reist, kan gebruikmaken van de Helperzoomtunnel en de Verlengde Lodewijkstraat of van de Hereweg. Verkeer vanuit het zuiden richting DUO wordt aangeraden om te rijden via de Hereweg en de Waterloolaan.

Fietsstraat

In een fietsstraat heeft de fietser voorrang en past de automobilist zijn snelheid en rijgedrag daarop aan. De maximumsnelheid gaat hier omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur. Met de aanleg van de fietsstraat wil de gemeente het fietsen in de wijk veiliger en aantrekkelijker maken.