Hart voor Hannah: meer dan 200 lopers in Plantsoenloop voor Hartstichting

Zaterdag 1 november doen meer dan 200 mensen mee aan de speciale ‘Hart voor Hannah’-loop tijdens de jaarlijkse Plantsoenloop in Groningen. Met deze actie halen familie, vrienden en supporters geld op voor de Hartstichting, ter nagedachtenis aan de 21-jarige Hannah Bruinsma.

Hannah overleed vorig jaar plotseling aan Aritmogene Cardiomyopathie, een zeldzame hartspierziekte waaraan iemand plotseling kan overlijden. De familie wil met deze loop haar herinnering levend houden, en iets positiefs doen met hun verdriet.

Meer weten over de actie of de familie steunen? Volg dan het instagramaccount @hartvoorhannah, of doneer via de website https://hartvoorhannah.run/ Voor updates en verhalen van de lopers.