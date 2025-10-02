Hanzehogeschool op plek vijf in Keuzegids hbo

De Hanzehogeschool staat op de vijfde plaats van beste hogescholen van ons land. Dat meldt de Keuzegids hbo 2026.

De Hanze stond vorig jaar ook op plek vijf. Op de eerste plaats staat voor het eerst de Zuyd Hogeschool in Limburg, gevolgd door de Avans Hogeschool in Brabant, Windesheim (in Zwolle) en NHL Stenden.

Volgens de Keuzegids telt de Hanzehogeschool twaalf topopleidingen, waaronder Sociaal Werk, Management in de Zorg, Verpleegkunde, Mondzorgkunde en Chemische Technologie.

De Keuzegids kijkt naar diverse factoren. Zo wordt gekeken hoeveel studenten binnen vijf jaar afstuderen. Verder spelen de inhoud van de lesstof, de docenten, de prestatiecijfers en de sfeer een rol.

De gids is vooral een hulpmiddel voor aankomende studenten. Daarmee kunnen zij opleidingen met elkaar vergelijken.