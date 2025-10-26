Halloween-traditie De Roege Boys bloeit: Spooktocht Vinkhuizen trekt vierhonderd deelnemers

Tijdens de spooktocht wordt door de organisatie alles uit de kast gehaald. Foto: ingezonden

Al jaren op rij wordt er rond de Halloween-periode door De Roege Boys uit Vinkhuizen een spooktocht georganiseerd. De editie van dit jaar, die op vrijdag en zaterdag gehouden werd, trok vierhonderd deelnemers. Een gesprek met voorzitter Marcel Nijhof van De Roege Boys.

Marcel, wat is de spooktocht precies?

“We organiseren dit evenement deze dagen voor de veertiende keer. Het is bedoeld voor jongeren die 8 jaar of ouder zijn. Ook opa’s en oma’s mogen meedoen. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een populaire traditie in de wijk voor iedereen die houdt van wat spanning en sensatie. Dit jaar hebben we zo’n vierhonderd deelnemers. Door de jaren heen heeft een groot aantal mensen deelgenomen aan het evenement. Dus de bekendheid in de eigen wijk is groot. Die bekendheid is ook zo groot dat het evenement al dagen van tevoren was uitverkocht.”

Hoe ziet het evenement er uit?

“Elk jaar organiseren we de spooktocht rond een bepaald thema. Met decors, kostuums en bijpassende scenes. Die maken en bouwen we allemaal zelf. We kopen dus niets in. Het thema dit jaar heeft te maken met Sinterklaas en de Kerstman. Om het even heel plat te zeggen: Kerstmis en Sinterklaas is een periode dat veel kinderen in de watten worden gelegd met cadeaus. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er is in ons land veel armoede, waardoor het voor veel gezinnen moeilijk is om cadeaus te kopen. Daar steken wij, in een Halloween-jasje, de draak mee. We hebben daarom ook gezegd: het evenement dit jaar is niet geschikt voor kinderen die nog gelovig zijn.”

De oorsprong van Halloween

Hoewel veel mensen Halloween (31 oktober) associëren met moderne horrorfilms, heeft het feest een veel oudere, diepere betekenis. De wortels liggen bij het Keltische feest Samhain (uitspraak: Sauw’in), dat ruim 2.000 jaar geleden in Ierland en Groot-Brittannië werd gevierd. Samhain markeerde het einde van het oogstseizoen en het begin van de donkere winter, wat tevens het Keltische Nieuwjaar was. De Kelten geloofden dat op deze avond de grens tussen de wereld van de levenden en de doden op zijn dunst was. Om de geesten van de doden af te weren, verkleedden mensen zich in kostuums, wat de basis vormde voor de huidige griezeltraditie. De naam ‘Halloween’ is later ontstaan als een verbastering van All Hallows’ Eve, de avond voor Allerheiligen.

Wat heb je met Halloween?

“Ik vind het een prachtig evenement. Dat heeft denk ik vooral met mijn jeugd te maken: ik vond het heerlijk om in het donker te zijn. En om een spannend verhaal te bedenken. Met dit evenement is het mogelijk om een heel spannend verhaal neer te zetten, om dat dus in de praktijk te brengen. De editie dit jaar vond plaats op de Zernike Campus. Daar werd een route gelopen. Elk jaar proberen we onszelf te overtreffen. Kinderen gaven in de beginjaren aan dat het allemaal wel wat spannender mocht. Daar hebben we gehoor aan gegeven. We zoeken de uitersten op, maar bij elk programmaonderdeel moet het duidelijk zijn dat het binnen de grenzen blijft. We willen geen verheerlijking van geweld.”

Halloween staat synoniem voor horror: om mensen te laten schrikken…

“Dat is wat we doen. Om het heel simpel uit te leggen: vanuit Vinkhuizen gingen de deelnemers in een bus naar de Zernike Campus Tijdens de rit had men kappen over hun hoofd. En op Zernike kon dat het spel beginnen. In het verleden hebben we bijvoorbeeld eens een riool nagebouwd met rioolratten en alles er op en er aan. Dit jaar kwam men bijvoorbeeld een graveyard, kerstman en kerstelfjes tegen. Maar dan wel allemaal in het Halloween-thema. Laten we de deelnemers schrikken? Absoluut. Daarom vindt er na afloop altijd een gesprek plaats. Dat is een goed gesprek, waarbij er in alle rust over het evenement gesproken wordt. We willen niet dat deelnemers met trauma’s naar bed gaan. Dus het mag heftig zijn, maar we bewaken ook heel duidelijk de grenzen.”

Hoe verklaar je het succes?

“Ik denk dat Halloween en horrofilms gewoon heel populair zijn. Welke tiener heeft vroeger geen horrorfilm gekeken? Neem de film ‘It’ uit 2017, een Amerikaanse horrorfilm. Die is vandaag de dag ontzettend populair. Het verhaal is gebaseerd op dat uit de eerste helft van het gelijknamige boek van Stephen King uit 1986. De film ‘It Chapter Two’ uit 2019 bevat de tweede helft van het verhaal. Op sociale media zie je soms wel filmpjes van een mistroostige clown die op een vreemde plek tevoorschijn komt, waardoor mensen schrikken. Dat is allemaal op die film gebaseerd.”

Jullie organiseren dit al heel lang. Hoeveel tijd steken jullie hier in?

“Op dit moment zijn we al bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. We maken en organiseren alles zelf. Daar zetten zo’n veertig vrijwilligers zich voor in. Mensen die deze dagen ook volop actief zijn. In weer en wind begeleiden zij het evenement. Het neemt niet weg dat het steeds moeilijker wordt. De regelgeving en de vergunningen bijvoorbeeld. We hebben bedrijven die ons sponsoren, en ook krijgen we een subsidie, maar dat zijn marginale bedragen. Terwijl we ons evenement wel gratis willen houden. Dat vinden we heel belangrijk. Stel dat je een gezin hebt met vier kinderen, en je vraagt een euro per persoon. Daar koopt zo’n gezin ook een brood voor. Het uitgangspunt is dat we iets geweldigs neer willen zetten dat gratis is voor de deelnemers.”

Ben je op zoek naar sponsoren?

“Bedrijven of instanties die ons willen helpen en ondersteunen zijn altijd welkom. Nu is dat ook al het geval. Stel dat we wat spijkers nodig hebben bij een bouwmarkt. Dan lukt dat heel goed. Maar het wordt wel steeds lastiger. De regelgeving en de eisen, waar ik het dan over heb. Kijk, qua materialen proberen we zoveel mogelijk her te gebruiken. Decors die we dit jaar gebruiken, die halen we uit elkaar en proberen we volgend jaar op een andere manier opnieuw te gebruiken. Maar ondertussen wil je de vrijwilligers ook wat bieden. Mensen die dit hele weekend in touw zijn wil je een broodje hamburger kunnen geven. En dat financiële plaatje, dat wordt steeds meer een uitdaging. Dus mochten er bedrijven of instanties zijn die ons willen ondersteunen, neem dan gerust eens contact met ons op.“

Om positief te eindigen: ik hoor veel enthousiasme. Je geniet hier van hè?

“Absoluut. Ik ben nog nooit in Amerika geweest, waar Halloween nog veel groter is. Dat lijkt me nog wel eens wat, om daar te kijken. Maar je hebt gelijk: dit is prachtig. Eigenlijk begint het grote genieten na afloop. Dit weekend is het hard werken. Na afloop stromen de filmpjes en foto’s binnen. En dat is voor ons als organisatie het grote geniet-moment. Wat we zien en de reacties die we dan horen. Daar doen we het voor. Mensen een leuke tijd beleven. Daar staan we voor.”