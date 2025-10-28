Halloween Horror Show terug in Forum: filmmarathon met hotdogs, quiz en vier films

De Halloween Horror Show keert na een jaar afwezigheid terug in Forum Groningen. Komende vrijdag vindt de filmmarathon plaats die tot in de late uurtjes gaat duren.

“Na een jaartje afwezigheid is onze horrormarathon terug”, vertelt filmprogrammeur Ruben Allersma. “Naast vier gloednieuwe horrorfilms heeft Cinematig – een groep vrienden uit Friesland met een dubieuze filmsmaak – een randprogramma in elkaar gezet. Zo vindt er onder andere een horrorquiz plaats met prijzen en verrijst er een heuse hotdogkraam in Forum.” Het filmprogramma is samengesteld door Jan Doense. Behalve in Groningen vindt de filmmarathon, die voor de zestiende keer wordt gehouden, ook in andere filmhuizen in het land plaats.

De films op het programma zijn onder andere ‘In a Violent Nature’ (een Canadese film uit 2024). Wanneer tieners een medaillon van een ingestorte brandtoren in het bos meenemen, wekken ze onbewust de geest van een wraakzuchtige dode tot leven. De ondode moordenaar begint al snel aan een bloedige rooftocht om het medaillon terug te krijgen.

Andere films op het programma zijn ‘The Surrender’ (een bovennatuurlijke horrorfilm uit 2025) en ‘Good Boy’ (waarbij het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van een hond). Ook wordt ‘Body Cam’ vertoond. Deze film gaat over politieagente Renee Lomito, die na de moord op een collega onderzoek instelt en een mysterieuze, kwaadaardige entiteit ontdekt op de bodycam-beelden. Ze vermoedt dat deze bovennatuurlijke kracht het gemunt heeft op agenten in haar eenheid. Haar onderzoek onthult een sinister geheim dat verband houdt met de moord op een jonge, zwarte jongen door agenten, en de doofpotaffaire die daarop volgde.

Het programma in Forum Groningen begint om 18.30 uur. Meer informatie vind je op deze website.