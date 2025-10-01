Hulpdiensten houden grote oefening in Harense tunnel

Foto: Haren de Krant

De Dokter E.H. Ebelsweg bij Haren was woensdagavond afgesloten vanwege een grote oefening van de hulpdiensten. In de tunnel onder het spoor werd een fors ongeluk nagebootst.

Rond 19.50 uur startte het scenario rond een onwelwording van een vrachtwagenchauffeur, die vervolgens op de verkeerde weghelft terechtkwam met zijn voertuig. Vervolgens botste de ‘chauffeur’ frontaal op een camper in het oefenscenario.

Gevolg: vier andere auto’s raakten betrokken, waardoor in totaal 14 ‘gewonden’ vielen, van wie enkele ernstig. Tijdens de oefening lekte er bovendien gevaarlijke stof uit de vrachtwagen.

Aan de oefening deden onder meer brandweerposten mee uit Groningen, Haren, Harkstede en Zuidlaren. Ook een viertal ambulances werd ingezet. De hulpdiensten deden de oefening om te leren hoe ze met zo’n complexe situatie moeten omgaan. Waarnemers legden alles vast voor evaluatie en trainingsdoeleinden.

De Dokter E.H. Ebelsweg werd tot middernacht afgesloten vanwege de oefening.