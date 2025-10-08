Grote nieuwe basisschool in Meerstad krijgt groen licht: college wil er 19 miljoen voor uitrekken

De gemeente wil gaan beginnen met de nieuwbouw van IKC Meeroevers, het nieuwe kindcentrum in Meerstad met plek voor 450 leerlingen en zeven groepen kinderopvang. Het college is van plan er ruim 19 miljoen euro voor uit te trekken. In de eerste helft van 2027 moet het klaar zijn.

School in park op kunstmatige wierde

IKC Meeroevers komt in de nieuwe wijk rond de Grunoplas, als het eerste grote gebouw in de wijk. Het pand komt op ophoging, een kunstmatige wierde, aan de rand van de wijk.

Auto’s gaan parkeren op een apart terrein en er komt een kiss & ride-zone voor veilig ophalen en brengen. Het gebouw gaat grenzen aan een groen plein en een park. Het park wordt dubbel gebruikt als schoolplein en speelruimte voor de wijk.

Het gebouw zelf wordt aardbevingsbestendig en moet er minimaal een eeuw kunnen staan. De stijl is geïnspireerd op oude Groningse architectuur, met een toren en rode bakstenen. Het gebouw wordt onder andere opgetrokken met hout voor de constructie, biocomposiet-elementen, hennepvezelisolatie en groene daken.

Binnen komen meerdere leerpleinen en speciale afgezonderde leerplekken om te leren. De indeling is flexibel, zodat het gebouw later makkelijk kan worden aangepast voor andere functies zoals zorg, wonen of een buurthuis.

Snel beginnen om grote groei leerlingen op te vangen

De vergunningen voor de bouw zijn inmiddels verleend en definitief. De gemeente moet wel flink in de buidel tasten voor het nieuwe schoolgebouw: de plannen kosten ruim negentien miljoen euro. De Nationaal Coördinator Groningen en het schoolbestuur doen ook nog een kleine duit (drie ton) in het zakje.

De snelle voortgang die de gemeente nu wil boeken met nieuwbouw van IKC Meeroevers, komt voort uit een slepende discussie in de gemeenteraad van afgelopen zomer. Onder meer het CDA vroeg het college haast te maken met de bouw, omdat het aantal leerlingen in Meerstad rap groeit. De huidige scholen in de wijk raken snel overvol, waardoor soms geloot moet worden voor een plek. R

Wethouder Carine Bloemhoff gaf toen al aan dat het bouwen van een nieuwe school voor de lange termijn noodzakelijk om de groei van de wijk op te vangen.

School in 2027 openen

De planning voor IKC Meeroevers sluit hierop aan: de bouw start begin 2026 en het gebouw wordt in de eerste helft van 2027 in gebruik genomen. Daarnaast blijven de huidige tijdelijke lokalen (deels) nog enige in gebruik om tijdelijke groei van het aantal leerlingen op te vangen.

De gemeenteraad moet nog akkoord geven over de financieringsplannen voor de nieuwe school in Meerstad.