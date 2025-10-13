Groot schip onderweg naar zee door Groninger bruggen

Foto: Martin Nuver (112Groningen)

Automobilisten op de zuidelijke ringweg moeten kort voor het middaguur op maandagochtend even hebben gedacht: ‘Toch niet weer een storing?’ Gelukkig niet, de brug moest slechts wat langer open blijven staan om een groot nieuw schip door te laten.

De LakeVanernMax, gebouwd bij Ferus Smit in Westerbroek, maakte maandagochtend een eerste trip over het Winschoterdiep. De doorvaart langs de Euvelgunnerbrug, onder begeleiding van een sleepboot en een schip van Rijkswaterstaat, ging langzaamaan. Daardoor moest het verkeer ruim tien minuten wachten op de zuidelijke ringweg.

Maandagmiddag komt het schip uit in Delfzijl, na een tocht over het Eemskanaal.