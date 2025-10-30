Groningse studenten verdeeld over verkiezingsuitslag: ‘We hopen dat bezuinigingen op onderwijs van tafel gaan’

De Groninger Studentenbond (GSb) reageert met gemengde gevoelens op de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Penningmeester Iris van der Pol ziet kansen voor verandering, maar maakt zich tegelijk zorgen over de aangekondigde bezuinigingen op onderwijs door het demissionaire kabinet.

„Aan de ene kant lijkt er een kabinet in de maak dat eindelijk stappen kan zetten,” zegt Van der Pol. „Maar aan de andere kant staat er ruim een miljard euro aan bezuinigingen op onderwijs gepland. Dat baart ons grote zorgen.”

Volgens de studentenbond kunnen de plannen directe gevolgen hebben voor studenten. „Als er op onderwijs en zorg wordt bezuinigd, wordt alles voor studenten duurder,” zegt Van der Pol. „Daarom blijven we actievoeren en hopen we dat deze bezuinigingen van tafel gaan.”