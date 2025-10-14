Groningse ‘snelle vastgoedjongen’ Joshua C. aangehouden

De Groningse vastgoedondernemer Joshua C., is dinsdagochtend aangehouden bij een inval in zijn villa in Blaricum. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De Fiscale inlichtingen- en opsporingendienst bevestigt dat de villa van C. wordt doorzocht voor een strafrechtelijk onderzoek.

De 38-jarige Groninger is bekend als ‘snelle vastgoedjongen’ met een discutabele reputatie. Als eigenaar en directeur van vastgoedbeheerder PEX Real Estate vulde hij blanco huurcontracten in voor het innen van huurtoeslagen. Het Openbaar Ministerie legde hem in 2020 daarvoor 25.000 euro boete op.

C. ligt ook onder vuur vanwege hoge huren en vermeende intimidatie van huurders. Het is nog onduidelijk waarom hij nu is aangehouden. De FIOD komt later deze week met een verklaring. Zijn advocaat kon nog niet reageren.