Groningse jongeren hebben vaker jeugdhulp nodig: “Je bent niet direct raar als je een rotdag hebt”

Het aantal jongeren in de provincie dat gebruik maakt van jeugdhulpneemt toe, zegt Frederike Jörg van Mentaal Gezond Groningen. Om ernstige problemen te voorkomen, is de campagne ‘Een k*tdag mag’ opgezet, waarmee jongeren worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over de problemen die zij ervaren.

Frederike, voor wie is dit project precies bedoeld?

“Het is opgezet voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, al is de leeftijdsgrens niet heel specifiek. Met de campagne willen we duidelijk maken dat het prima is dat je je soms niet oké voelt. Als je een keer een rotdag hebt, ben je niet direct raar en heb je ook niet direct een stoornis. De boodschap die wij vooral willen uiten is dat het op zulke momenten belangrijk is dat je je hart lucht en het bespreekbaar maakt.”

Gaan jullie er daarmee van uit dat jongeren zichzelf geen rotdag toestaan?

“Nee, daar gaan wij niet van uit. Wat wij als Mentaal Gezond Groningen zien, is dat veel jongeren mentale problemen ervaren. Ze voelen zich somber, ze voelen zich angstig. Tegelijkertijd zien we dat het een taboe is om het over deze problemen te hebben. Ze weten niet wat ze zelf met de problemen die ze ervaren aan moeten. En als ze het bij vrienden constateren, weten ze ook niet wat ze daarmee aan moeten. Ook zien we dat er een soort taal ontstaat die bijna psychiatrisch is. Jongeren gaan direct uit van een stoornis of depressie. Maar dat is vaak niet zo. In ons leven hoort het er soms bij dat je je een dag rot kunt voelen. Je hebt dan niet direct een psychiatrische aandoening.”

De wachtlijsten in de GGZ zijn lang. Is deze campagne ook opgezet om de druk op deze lijsten weg te nemen?

“Nee, dat niet direct. Als je in een traject bij de GGZ zit, is er al meer aan de hand. Daar zit niet iemand die toevallig die dag een rotdag heeft. Dat zijn echt mensen die problemen hebben. Onze boodschap is juist dat door erover te praten, als het zich aandient, je kunt voorkomen dat het ernstiger wordt. Als je er niet over praat, krop je het op. Het gevolg is dat het groter kan worden. Dat je wellicht activiteiten gaat mijden, dat je denkt dat je raar bent. Door er niets mee te doen, kán het een stoornis worden.”

Zien jullie dat jongeren vaker bij de GGZ aankloppen dan andere leeftijdsgroepen?

“Nee, maar we zien wel een toename van jongeren die zich melden. En op zich is dat goed, want het is altijd fijn dat mensen geholpen kunnen worden. Maar de boodschap die we met deze campagne naar buiten brengen, is echt gericht op jongeren waar het prima mee gaat. We willen hen aangeven dat het prima is om eens een rotdag te hebben, maar dat het wel belangrijk is om daar over te praten.”

Bij deze campagne hoort een website. Wat is daar op te vinden?

“Eigenlijk vind je daar hele concrete tips en adviezen wat je kunt doen als je een rotdag hebt. Dat je erover kunt praten, een mooie wandeling kunt maken of kunt sporten. Dat je echt zoekt naar afleiding. Ook is er een kaart met inloopplekken waar je andere jongeren kunt ontmoeten en activiteiten mee kunt ondernemen. Op de website bestaat ook de mogelijkheid om leeftijdsgenoten digitaal te ontmoeten.”

Noodzaak tot Praten: hulp bij suïcidale gedachten

Heb je hulp nodig? Je kunt 24/7 gratis en anoniem contact opnemen met de hulplijn 113 Zelfmoordpreventie via: 113 of 0800-0113 of door te chatten via 113.nl.

Luister hieronder naar Jörg die te gast was in het radioprogramma OOG op Zaterdag: