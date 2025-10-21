Gronings ambulanceteam gaat strijden om Europese Reanimatietitel

Het team dat namens Ambulancezorg Groningen om de Europese titel gaat strijden. Foto: Ambulancezorg Groningen

Ambulancezorg Groningen heeft zich geplaatst voor de Europese reanimatiewedstrijd. Afgelopen zomer werd het team Nederlands kampioen. Op dat moment was nog onzeker of het team ook uit mocht komen op Europees niveau, maar daar heeft het nu groen licht voor gekregen.

“Het team bestaat uit Jolien, Jonna, Roderick en Sanne,” laat Ambulancezorg Groningen weten. “Speciaal voor deze gelegenheid wordt het team aangevuld met MMT-arts Jurjen als vijfde teamlid en teamleider. Een MMT-arts is een gespecialiseerde arts die deel uitmaakt van een Mobiel Medisch Team (MMT). Deze teams verlenen ter plekke specialistische medische hulp na een ernstig ongeval of incident. De competitie vindt plaats tijdens Resuscitation in Rotterdam, het jaarlijkse congres van de European Resuscitation Council.”

Het Groningse team won de landelijke titel in juni tijdens Venticare Live, dat gehouden werd in Den Bosch. In totaal deden tien ambulanceteams mee. De jury beoordeelde dat Groningen dit jaar het beste had gepresteerd. Het is niet voor het eerst dat Ambulancezorg Groningen met de eerste prijs naar huis gaat: in 2019 wisten ze ook al eens de competitie te winnen. Aanvankelijk was het onduidelijk of het team ook naar de Europese competitie mocht, maar door loting heeft het team groen licht gekregen om komende donderdag aan te treden. “Wij wensen onze collega’s heel veel succes in de strijd om de Europese titel,” besluit Ambulancezorg Groningen.

Verslaggever Thirza Fokkens maakte afgelopen zomer een reportage over het team: