Groningers sturen ambulance vol hulpgoederen naar Oekraïne

In Groningen wordt een ambulance klaargemaakt voor vertrek naar Oekraïne. Het land verkeert al jaren in oorlog met Rusland, waarbij dagelijks slachtoffers vallen.

De organisatie YuNa Ukraine heeft het voertuig gevuld met medische hulpmiddelen, die bestemd zijn voor de regio Kharkiv, waar nog altijd zwaar wordt gevochten.

“Wat jullie hier zien is de ambulance voor de Kharkiv-regio. Daar wordt gevochten, de ambulances zijn van levensbelang,” vertelt Natascha, oprichter van de stichting.

De stichting YuNa Ukraine draait volledig op vrijwilligers en donateurs. Naast deze ambulance stuurt de organisatie ook vrachtwagens met hulpgoederen naar Oekraïne.

Natascha Yarchenko is zelf afkomstig uit Oekraïne en woont al jaren in Nederland. Toen de oorlog begon, besloot ze in actie te komen. “Ik ben Oekraïner, ik moet iets doen,” zegt ze. Wat begon als een klein initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een vaste stroom aan hulp vanuit Nederland naar Oekraïne.