Groningers met duurzame huizen openen hun deuren tijdens Duurzame Huizen Route

Een voorbeeld van een gebouw met twee warmtepompen (foto: ingezonden)

Hoe verduurzaam je je huis? Geïnteresseerde Groningers kunnen daar meer over te weten komen op zaterdag 1 en 8 november tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Op die dagen openen huiseigenaren door heel het land de deuren om anderen te vertellen en laten zien hoe verduurzaming werkt. In Groningen doen zes huizen mee.

Tijdens de open dagen delen bewoners hun persoonlijke ervaringen met het verduurzamen van hun huis. Wat werkte goed? Wat zouden ze de volgende keer anders doen? Bezoekers krijgen praktische tips over bijvoorbeeld dakisolatie, het gebruik van een warmtepomp, en hoe je verschillende klussen slim kunt combineren.

In de gemeente Groningen doen zes verschillende huiseigenaren mee: drie in Haren, twee in de Stad en één in Onnen. Extra bijzonder is dat één van deze huizen in 2020 is uitgeroepen tot Winnaar juryprijs verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland.

Kijk voor meer informatie over de deelnemende huizen op deze website. Inschrijven is ook mogelijk via deze website.