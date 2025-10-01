Groningers lezen namen voor van 69.000 slachtoffers Gaza op Grote Markt

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt in Groningen lezen vrijwilligers sinds woensdagochtend onafgebroken namen voor van slachtoffers van het conflict in Gaza. De voorlezers begonnen met de Israëlische slachtoffers van de aanval op 7 oktober 2023.

Daarna begonnen de lezers aan de namen van de ruim 69.000 Palestijnse slachtoffers van het inmiddels twee jaar durende conflict. De namen worden voorgelezen zonder microfoon of luidspreker. Iedere naam staat voor een overleden persoon en wordt gelezen uit een honderden pagina’s tellend boekwerk.

De organisatie achter de actie, Getuigen van Gaza, noemt het een stille en sobere actie, zonder muziek, vlaggen, bloemen of andere symbolen. De initiatiefnemers zeggen dat ze met de actie stil willen staan bij het grote verlies aan mensenlevens en dat ze niet willen wegkijken van het geweld in Israël en Gaza.

Ruim tweehonderd inwoners doen de komende dagen mee aan de actie. Drie voorlezers wisselen elkaar elke twee uur af, ook ’s nachts. De manifestatie duurt waarschijnlijk tot maandagochtend. Het boekwerk met namen gaat daarna naar Amersfoort, waar eenzelfde actie wordt gehouden.