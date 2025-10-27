Groninger verkiezingsdebat vanavond live op OOGTV

Foto: Joris van Tweel

OOGTV organiseert samen met RTV Noord, het Dagblad van het Noorden en Forum Groningen maandag (vanavond) het Groninger verkiezingsdebat.

De deelnemers zijn Julian Bushoff (GroenLinks/PvdA), Etkin Armut (CDA), Wieke Paulusma (D66), Hilde Wendel (VVD), Floor van Scherpenzeel (JA21), Ines Kostic (PvdD), Sandra Beckerman (SP) en Eddy van Marum (BBB). De PVV was uitgenodigd, maar de partij ging er niet op in.

Er wordt onder meer gesproken over de woningmarkt, migratie en de gaswinning.

Eva Hulscher (RTV Noord) en Leonie Sinnema (DvhN) presenteren het debat. Britt Gnodde van OOGTV interviewde Groningers om de verschillende stellingen in te leiden.

Het debat wordt in Forum Groningen gehouden. Er zijn geen kaarten meer verkrijgbaar. In de hal beneden staat een groot scherm waar het debat te volgens is. Maar het is ook live te zien op OOGTV en RTV Noord. Het debat begint om 20.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.