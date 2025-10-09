Groninger ondernemers lopen achter op cybersubsidie

Van alle aanvragen voor de subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ (MCZ) komt slechts 5 procent uit Groningen. De Groningse ondernemers lopen daarmee achter op de cybersubsidie.

Landelijk is inmiddels bijna de helft van het subsidiebudget van 1 miljoen euro aangevraagd. Om nog deel te nemen, moeten ondernemers snel zijn: de regeling loopt alleen nog tijdens de cybersecuritymaand en sluit op 31 oktober. Daarna kunnen ze geen subsidie van maximaal 1250 euro krijgen voor maatregelen die bedrijven beschermen tegen cybercriminaliteit.

MCZ helpt kleine ondernemers hun digitale weerbaarheid te versterken met maatregelen als het laten maken en testen van back-ups, veilige netwerktoegang en cyber awareness trainingen.

Manager Martin Jan Hurenkamp van het Digital Trust Center: “Met deze subsidie helpen we ondernemers om werk te maken van hun cyberweerbaarheid en te investeren in concrete maatregelen. Als je er nog van wil profiteren, moet je je aanvraag zo snel mogelijk indienen. De subsidies worden namelijk toegekend op volgorde van binnenkomst tot het maximale budget of de einddatum bereikt is.”