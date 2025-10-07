Groninger Museum opent komende winter nieuwe tentoonstelling over hiphop

The D Yard van Lady Pink (via Groninger Museum)

Het Groninger Museum opent deze winter een nieuwe tentoonstelling over hiphop, met werk van bekende en nieuwe kunstenaars uit binnen- en buitenland. De tentoonstelling heet Hip Hop Is moet laten zien hoe hiphop andere kunst heeft beïnvloed.

De tentoonstelling laat dit zien met fotografie, schilderkunst, beeldhouwwerken en graffiti. Bezoekers zien werk van Martha Cooper, Arthur Jafa, Iris Kensmil, Mick La Rock, Dana Lixenberg en Rammellzee.

Sommige kunstenaars maken speciaal voor deze tentoonstelling nieuw werk. Iris Kensmil maakt een installatie over vrouwelijke rappers. Boris Tellegen (Delta) ontwikkelt een nieuwe muurschildering bij een oude wandsculptuur. Niels Meulman (Shoe) toont zijn caligraffiti-techniek op een wandschildering van meer dan dertien meter. Een zaal wordt volledig gewijd aan Rammellzee. In Hip Hop Is zijn onder meer zijn iconische kostuums en filmbeelden uit de jaren tachtig te zien.

Hip Hop Is is te zien van 20 december 2025 tot en met 10 mei 2026 in het Groninger Museum.