Groninger Marktendag opnieuw druk bezocht

Drukte, gezelligheid en heel veel verschillende kraampjes. De Groninger Marktendag was opnieuw een drukbezocht spektakel. Dit jaar stonden er 375 kramen, verdeeld over zeven themamarkten, tussen de Grote Markt en de Brugstraat.

Dit jaar is de markt uitgebreid naar de noordzijde van de Grote Markt en de Guldenstraat waar je onder andere vintage kleding, handgemaakte producten en foodtrucks kan vinden.

Ook dit jaar werd de markt druk bezocht door Duitsers. Op 3 oktober is het de Dag van de Duitse eenheid, de dag waarop de hereniging van Oost en West-Duitsland gevierd wordt. Dit betekent ook dat de winkels op die dag door het hele land gesloten zijn. Een goede gelegenheid voor veel inwoners om eens een bezoek te brengen over de grens.