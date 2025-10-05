Groninger hardloper Nik Lemmink Nederlands kampioen op de 10 kilometer

Nik Lemmink, 4 Mijl 2024. Foto: Patrick Wind ,112groningen.nl

Hardloper Nik Lemmink van Groningen Atletiek en Team 4 Mijl Groningen is zondag bij de Singelloop in Utrecht nationaal kampioen 10 kilometer op de weg geworden.

De 27-jarige jurist Lemmink voltooide de afstand in de regen in 29 minuten en 9 seconden. Hij was 4 seconden sneller dan Juan Zijderlaan uit Polsbroek (Utrecht) en Frank Futselaar (Zevenaar), die vlak achter hem als tweede en derde over de finish gingen.

Bij de vrouwen ging de zege en dus de titel naar Jennifer Gulikers uit Limburg. Ineke van Koldam, een voormalige clubgenote van Lemmink, eindige als vijfde. Lemmink en Van Koldam waren vorig jaar beide winnaar van de 4 Mijl van Groningen, die voor komende zondag op het programma staat.