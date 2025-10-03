Groninger Filmdagen beginnen vrijdag met première van ‘Koud Water’

Foto: Rick van der Velde

Dit weekend wordt de eerste editie van de Groninger Filmdagen gehouden. Het nieuwe filmfestival gaat vrijdagavond van start met de Groningse première van Koud Water, een korte film van Ayan Egal en Alexander Roux.

De film vertelt een verhaal over vriendschap, identiteit en persoonlijke groei in de wereld van hooligans. Eerder werd de productie al genomineerd voor de Debuutcompetitie van het Nederlands Film Festival.

Het festivalprogramma loopt het hele weekend. Bezoekers kunnen films van noordelijke makers zien, deelnemen aan gesprekken met regisseurs en workshops volgen. Ook zijn er bijzondere onderdelen zoals vertoningen met live muziek en educatieve projecten.

De Groninger Filmdagen zijn een initiatief van de Filmvereniging Groningen, die dit jaar vijf jaar bestaat. Meer informatie over het festival en het programma zijn hier te vinden. Het festival duurt tot en met zondag en vindt plaats in de voormalige Camera-bioscoop aan het Hereplein.