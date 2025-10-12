Groningen staat zondag in het teken van grootste loopfeest van Noord-Nederland

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen staat zondag in het teken van de 4 Mijl. De start van de 38ste editie vindt rond 12.00 uur plaats in Haren, dat is een uur eerder dan bij eerdere edities.

De voorbereidingen waren zondagochtend al in volle gang. Op de Vismarkt werd de finish opgebouwd en de hekken langs de route geplaatst. Voor de editie hebben zich een recordaantal van 28.500 deelnemers aangemeld.

De 4 Mijl start om 12.00 uur met de wedstrijdloop vanuit Haren. Vorig jaar won Nik Lemmink bij de heren; hij is er dit jaar opnieuw bij om zijn titel te prolongeren. Andere kanshebbers zijn Tom Hendrikse en Jort Benz. Bij de vrouwen won Ineke van Koldam. Ook zij is dit jaar weer aanwezig en wordt gezien als een grote kanshebber, naast onder andere Maureen Koster.

Het parcoursrecord is al enige tijd niet verbroken. Bij de mannen staat dit sinds 2011 op naam van Vincent Yator die toen in een tijd van 17.06 op de Vismarkt arriveerde. Viola Kibiwot zette in 2013 bij de vrouwen de snelste tijd neer met 19.14.

Na de wedstrijdloop is het de beurt aan de recreatieve lopers. Vanwege de 4 Mijl zijn er in de omgeving veel wegen afgesloten. De organisatie raadt af om met de auto te reizen en adviseert dringend om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer.