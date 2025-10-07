Groningen ondertekent verdrag voor meer plantaardig eten

Foto via Gemeente Groningen

Wethouder Kirsten de Wrede heeft zaterdag, namens de gemeente Groningen, de zogenaamde ‘Plant Based Treaty’ ondertekend. Met die stap sluit de gemeente zich aan bij een wereldwijde oproep om meer plantaardig te eten en zo de klimaatcrisis tegen te gaan.

Met de ondertekening ondersteunt Groningen de wereldwijde oproep aan steden, bedrijven en inwoners om hun eetpatroon te veranderen en bij te dragen aan gezond, eerlijk en duurzaam voedsel.

Wethouder De Wrede zegt dat de gemeente hiermee werkt aan een duurzaam en klimaatneutraal voedselsysteem. De ondertekening sluit aan bij de Routekaart en Uitvoeringsagenda Voedsel- en Eiwittransitie en de Agenda Landelijk Gebied.

Uit onderzoek blijkt dat een meer plantaardig dieet het risico op hart- en vaatziekten en darmkanker kan verkleinen. Mede daarom wil de gemeente dat in 2030 zestig procent van de eiwitten in het voedingspatroon van inwoners plantaardig is. Dat is nu nog veertig procent.