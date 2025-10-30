Groningen is op vijf na de meest vegan-friendly stad

Foto: Vegan Student Association Groningen

Groningen staat op de zesde plaats als het gaat om de meest vegan-friendly steden van ons land. Dat meldt de vakantiesite Holidu.

Komende zaterdag is het World Vegan Day – die dag staat in het teken van bewuste voedingskeuzes en het beschermen van onze planeet. Het aanbod aan vegan en vegetarische restaurants groeit gestaag omdat steeds mer Nederlanders ervoor kiezen om minder of geen vlees meer te eten.

In de lijst van meest vegan-friendly opties staat Haarlem bovenaan, op korte afstand gevolgd door Leiden. Maastricht staat op plek drie, gevolgd door Utrecht, Amsterdam en Groningen. Haarlem telt 17 vegan-friendly restaurants op 15 duizend inwoners. Groningen komt tot 8,9 stuks. Qua aantallen telt Amsterdam de meeste: er zijn 45 volledig vegan restaurants en 38 vegetarische restaurant.

De gegevens zijn deze maand verzameld via Happy Cow, een community die reizigers helpt bij het vinden van vegetarische en veganistische voeding.