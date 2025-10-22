Groningen heeft jongste stemmers van Nederland, maar laag aantal kiesgerechtigden

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen heeft de jongste groep stemgerechtigden van Nederland, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch mogen in Groningen minder volwassenen stemmen dan in de meeste andere gemeenten.

In Groningen is 39,9 procent van de mensen die mogen stemmen is tussen de 18 en 35 jaar. Logisch, want Groningen is een studentenstad. Zo is ook in Utrecht de bevolking jong, met bijna 39,6 procent kiezers tot 35 jaar.

Landelijk gezien wordt de kiesgerechtigde bevolking steeds ouder. Bijna 28 procent van de kiezers is 65 jaar of ouder, terwijl dat dertig jaar geleden nog 18 procent was. De gemiddelde leeftijd van kiezers is gestegen van 45 naar ruim 51 jaar.

Groningen is een echt jongerenbolwerk in een omgeving van oudere stemmers. Met Leeuwarden als uitzondering (25,5 procent stemmers van 65 jaar of ouders) is het aandeel stemgerechtigden in Groningen, Friesland en Drenthe vrijwel overval ver boven de dertig procent.

Minder kiesgerechtigden

De uitslag van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen zal daardoor in Groningen waarschijnlijk een goed beeld geven van de ‘jeugdige’ mening over de te varen koers in Nederland. Maar dat zich vertaald naar daadwerkelijke invloed op de uitslag, is te betwijfelen. Het aandeel inwoners met stemrecht in Groningen is veel lager dan gemiddeld in Nederland.

Dat beeld is terug te zien in de meeste grote steden en komt doordat er relatief veel mensen zonder Nederlandse nationaliteit wonen. Zo mag in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven bijvoorbeeld maar rond de 75 tot 85 procent van de volwassen bevolking stemmen. In Groningen is dat aandeel 87,5 procent van de inwoners van boven de achttien jaar. Landelijke is 91 procent kiesgerechtigd.

In kleinere gemeenten in het oosten en noorden van Nederland ligt dat percentage juist veel hoger. In Tubbergen, Dantumadiel en Bronckhorst mag meer dan 98 procent van de volwassenen stemmen.