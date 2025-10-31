Groningen en Drenthe krijgen 15 miljoen om oud textiel slim te hergebruiken

Foto gemeente Groningen. Textiel container.

In Noord-Nederland start een groot project om oud textiel op een slimme manier te hergebruiken. Met robots en kunstmatige intelligentie wordt afgedankte kleding straks automatisch gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Voor dit vernieuwende project is bijna 15 miljoen euro aan Europese en Rijkssubsidie beschikbaar gesteld.

Daarvan komt 9 miljoen euro uit het Europese Just Transition Fund (JTF). Het ministerie van Economische Zaken draagt nog eens 6 miljoen euro bij. De subsidie werd vrijdag officieel uitgereikt bij stichting Sympany in Assen. Bij de uitreiking waren vertegenwoordigers aanwezig van de provincies Groningen en Drenthe en van de gemeente Emmen.

Het project heet SORTED. Veertien organisaties uit verschillende vakgebieden werken samen aan vernieuwing, recycling en gedragsverandering in de textielketen. Ze investeren in nieuwe technologie, duurzaamheid en meer werkgelegenheid. Textielinzamelaar Sympany gaat het sorteren van ingezamelde kleding automatiseren met behulp van robots en kunstmatige intelligentie.

Onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht hoe consumenten duurzamer met kleding kunnen omgaan. Daarbij gaat het om minder kopen, beter kiezen en kleding langer dragen. Ook wordt gewerkt aan nieuwe circulaire bedrijfsmodellen en opleidingen voor banen in deze groeiende sector. Andere deelnemers onderzoeken hoe afgedankt textiel opnieuw kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door polyestervezels te verwerken tot nieuwe kleding.