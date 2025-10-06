Groningen Airport Eelde gebruikt voortaan elektrische stroomvoorziening voor vliegtuigen

Foto via Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde gebruikt sinds deze week een elektrisch systeem om vliegtuigen van stroom te voorzien. Het apparaat, een zogeheten elektrische Ground Power Unit (e-GPU), vervangt de oude dieselvariant. Dat moet zorgen voor minder uitstoot en geluid op de luchthaven.

De e-GPU levert stroom aan vliegtuigen die op de grond staan. Voorheen gebeurde dat met dieselmotoren, die in 2024 verantwoordelijk waren voor ruim de helft van de CO₂-uitstoot bij de afhandeling van vliegtuigen. De elektrische variant werkt volledig zonder uitstoot en maakt minder geluid. Dat zorgt ook voor een stillere en schonere werkomgeving voor medewerkers.

Later dit jaar wordt nog een tweede elektrisch apparaat geleverd: een beltloader die koffers in het vliegtuig laadt. Volgend jaar komt er een elektrische ambulift bij voor passagiers met een beperkte mobiliteit. Volgens de luchthaven kan het vliegveld dan vrijwel uitstootvrij vliegtuigen afhandelen.