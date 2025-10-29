Groep 7 en 8 Nassauschool naar de stembus: “Kinderen vinden het niet normaal dat politici zo fel zijn”

De bovenbouw van de Nassauschool brengt een stem uit. Foto: ingezonden

In de gemeente Groningen zijn er woensdag 173 stembureaus geopend voor de Tweede Kamerverkiezingen. Of eigenlijk 174, want ook op de Nassauschool werd er woensdag een bureau bemand. Volgens leerkracht Saskia Albeda was het stembureau alleen bedoeld voor leerlingen.

Saskia, hoe is het idee ontstaan om een stembureau te openen?

“Wat we op school merken is dat de verkiezingen onder de leerlingen meer leven dan ooit tevoren. In de klas hebben we veel gesprekken gevoerd en we hebben het Jeugdjournaaldebat gekeken. Eigenlijk last minute is het idee ontstaan om een stemlokaal in te richten. Deze hebben we vanochtend geïnstalleerd in de gang. Aan de leerlingen van groep 7 en 8 is een stembiljet uitgereikt en vervolgens kon er in het stemlokaal met een rood potlood gestemd worden.”

Hoe belangrijk is dit?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Wat ik al vertelde: we merken dat dit heel erg leeft onder onze leerlingen. We merkten ook dat kinderen heel graag hun mening over onderwerpen wilden geven. En daar hebben we iets mee gedaan. Waarbij we dit wel breder hebben aangepakt. Want het is namelijk ook heel leuk om aan de hand hiervan les te geven over de staatsinrichting. Hoe werkt de Tweede Kamer eigenlijk? Hoe gaan de verkiezingen in hun werk? Hoe wordt een kabinet samengesteld? En dat bleek wel een schot in de roos te zijn.”

De afgelopen weken hebben er meer debatten plaatsgevonden die regelmatig bol stonden van heftige woorden en woordenstrijd. Wat zeggen de kinderen daar over?

“Dat is een mooie vraag, want de kinderen vinden daar echt iets van. Sterker nog, door het gedrag dat je beschrijft is het stemgedrag van de kinderen veranderd. We hebben bepaalde politiek leiders heel fel zien reageren. Daarvan zeggen de kinderen letterlijk: dit is toch niet hoe je het moet doen? Zo ga je toch niet met elkaar om? Zo voer je toch niet een goed debat? Dus dat is zeker opgevallen, en de kinderen vinden daar ook iets van.”

Ik weet niet of je zelf al gestemd hebt, maar het stembiljet is nogal groot. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Hebben jullie uitleg gegeven over de standpunten van alle partijen?

“We hebben samengewerkt met ProDemos, die ook de scholierenverkiezing organiseren. Basisscholen mogen aan deze verkiezing niet deelnemen, maar we hebben van ProDemos wel hele mooie stemformulieren gekregen. Bij onze verkiezing kon er alleen op een partij gestemd worden, en niet op een kandidaat. En we hebben inderdaad bij de partijen proberen aan te geven—waarbij de leerlingen dit ook zelf mochten ontdekken—waar partijen voor staan en wat de verschillen zijn.”

En dan de uitslag. Hoe heeft de bovenbouw van de Nassauschool gestemd?

“Er zijn op onze school 130 stemmen uitgebracht. Bij het tellen was het ontzettend spannend, het was echt een nek-aan-nekrace, maar D66 is de grootste partij geworden. De leerlingen weten dit overigens nog niet. We zijn gaan tellen nadat de schooldag er voor de leerlingen op zat. Dus morgen krijgen ze het nieuws te horen en wij zijn natuurlijk heel benieuwd of onze uitslag overeenkomt met de landelijke uitslag.”