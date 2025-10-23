GroenLinks-PvdA koerst af op ruime overwinning in Groningse peiling, D66 en PVV strijden om plek twee

In aanloop naar de verkiezingen is gepeild op welke partij de inwoners van de gemeente Groningen gaan stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. GroenLinks-PvdA, D66 en PVV zijn de hoogstscorende partijen in de gemeente. Uit de peiling wordt ook duidelijk dat de Groninger weinig vertrouwen heeft in de Tweede Kamer.

Voor dit onderzoek werkte OOG samen met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl. Zij maakten met de resultaten de Groningse zetelpeiling.

De top drie

Frans Timmermans en zijn partij GroenLinks-PvdA liggen met ruim 26 procent van de Groningse stemmen op koers om de grote winnaar in de gemeente Groningen te worden. In 2023 bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde GroenLinks-PvdA in de gemeente Groningen dertig procent van de stemmen.

De twee voornaamste redenen die men aangeeft om te stemmen op GroenLinks-Pvda, zijn het socialistische karakter van de partij en de strategische stem tegen rechts. Eén van de stemmers op GroenLinks-PvdA benadrukt het belang van strategisch stemmen: “Met mijn stem hoop ik ervoor te zorgen dat een linkse partij de grootste wordt in plaats van een rechtse partij.”

D66 stijgt met lijsttrekker Rob Jetten naar de tweede plek in de peilingen. De sociaal-liberalen komen in de Groningse peiling uit op een totaal van 21 zetels. De Groningers geven aan dat D66 een ‘optimistische toekomstvisie’ heeft en investeren in het onderwijs staat centraal in het partijpogramma. Ook komt partijleider Jetten volgens meerdere Groningers sterk over in de debatten.

De PVV is de derde grootste partij in de Groningse peiling met negentien zetels. Het behouden van ‘de eigen Nederlandse cultuur’ en ‘de asielcrisis’ zijn de voornaamste redenen waarom de partij van Wilders goed scoort in de gemeente.

Stijgers en dalers

CDA en JA21 zien een flinke stijging in de peiling. Tijdens de verkiezing in 2023 kreeg het CDA slechts twee procent van de stemmen in de gemeente. Volgens de Groningse peiling kunnen de christen-democraten in Groningen op acht procent van de stemmen rekenen.

JA21, de partij van Joost Eerdmans, krijgt in de Groningse Tweede Kamer zes zetels. Een aantal Groningse kiezers geeft aan te stemmen op JA21 als alternatief op andere rechtse partijen.”Ik wil rechts stemmen en stemde altijd VVD. Maar nu heb ik weinig vertrouwen in de VVD”, vertelt één van de panelleden. Een andere reden voor de kiezer om te stemmen op de partij van Joost Eerdmans is ‘het belang van de eigen bevolking’ waar de partij voor opkomt.

NSC is op basis van de peiling de grote verliezer. Van de huidige twintig zetels blijven er geen over. Ook de partij van Caroline van der Plas scoort laag in Groningen. De BBB behaalt naar verwachting slechts drie zetels in de Groningse Kamer.

NSC en DENK krijgen geen zetel in de Groningse peiling

Zetelverdeling

Op basis van de stemmen in de peiling is een zetelverdeling gemaakt. Die laat zien hoe de Tweede Kamer eruit zou zien als het aan de Groningers lag.

Vertrouwen in de landelijke politiek

Ruim vier op de vijf Groningers heeft (bijna) geen vertrouwen in de landelijke politiek. De peiling wijst uit dat de focus op de Randstad voor meerdere mensen in Groningen het vertrouwen wegneemt. “Al het gedoe omtrent bevingen wordt nog steeds niet opgelost, de goede treinverbinding vanuit de Randstad onze kant op komt ook niet. Het is erg makkelijk Groningen aan de kant te schuiven, politici doen alsof alles om de Randstad draait”, meldt een Groninger in de peiling. Ook missen Groningers het inhoudelijke debat in de Tweede Kamer. Eén van de respondenten bestempelt het politieke debat in Den Haag als ‘een hanengevecht zonder inhoud’.

De Groningse kiezer heeft, in tegenstelling tot het lage vertrouwen in de Tweede Kamer, wel vertrouwen in de politiek op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Verantwoording

De peiling werd gedeeld via de website en app van OOG en onze sociale mediakanalen. In totaal resulteerde dit in 2180 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Van de respondenten geeft 64 procent aan zich te identificeren als man en 33 procent geeft aan vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de leeftijdscategorie tot 24 jaar oud minder vertegenwoordigd is in het onderzoek. Dit komt niet geheel overeen met de demografie van de gemeente Groningen.

“Op basis van het aantal respondenten vergeleken met de populatie kunnen we spreken van betrouwbare resultaten. We hebben anderhalve tot twee weken voor de verkiezingen gepeild onder inwoners van Groningen, dus er kan nog van alles gebeuren,” aldus Jesper Pollmann, hoofdonderzoeker bij Onderzoekdoen.nl.