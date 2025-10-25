Gorecht onderuit in topper, Groen Geel blijft foutloos, Lycurgus grijpt naast koppositie

Lycurgus-Poolster (Foto Martijn Minnema)

In de tweede klasse slaagde Gorecht er niet in koploper Achilles 1894 te vloeren. Een klasse lager won Groen Geel ook zijn vijfde wedstrijd en blijft The Knickerbockers, zij het op gepaste afstand, in het spoor. Lycurgus leek in 4E de koppositie te pakken maar blijft tweede door een late gelijkmaker.

2J

Gorecht kon bij winst op koploper Achilles 1894 met een wedstrijd minder in punten gelijk komen. Dat lukte niet, Gorecht verloor in Assen met 4-2. Het keek na een half uur al tegen een 2-0 achterstand aan. Sven Hazewinkel bracht kort na rust de spanning terug en vlot na de 3-1 bracht Robin Zuidema de spanning terug met de 3-2. Kort voor tijd viel de 4-2. Gorecht staat door de nederlaag op plek zes.

GVAV Rapiditas verloor thuis met 1-2 van Drenthina en staat laatste met 0 uit 4.

3R

Groen Geel won met 3-0 van Omlandia en blijft koploper zonder puntverlies. Wildervank staat op twee punten tweede, over twee weken is het Groen Geel-Wildervank. The Knickerbockers wonnen met 1-2 bij nummer drie Veendam 1894 en staan vierde op vijf punten. Middenmoters Be Quick 1887 (thuisnederlaag tegen Corenos, 1-2) en Helpman (2-2 bij Loppersum) wonnen niet. VV Groningen bleef tegen het nog puntloze Hoogezand op 2-2 steken en blijft in de onderste regionen staan.

4E

Lycurgus (12 uit 4)-Poolster (10 uit 4) was een topper in 4E. Omdat medekoploper SIOS verrassend punten liet liggen tegen Mamio had de winnaar de koppositie kunnen pakken. Kansen zat maar na 90 minuten stond het nog 0-0. In de eerste minuut van de extra tijd leek Lycurgus de zege te pakken, Wessel van Jaarsveld kopte raak uit een corner. In de laatste minuut van de blessuretijd schutterde de Lycurgus verdediging bij een lange bal en schoot Jesse Smit de 1-1 nog binnen.

HFC’15 won met 5-1 van Oosterparkers en staat nu derde. Lewenborg verloor thuis met 1-2 van laagvlieger Middelstum en ziet het gat met de top 2 oplopen naar zes punten.

Mamio stuntte bij koploper SIOS, het boog een 3-1 achterstand om naar 3-4. Drie minuten in blessuretijd werd het 3-4 waarna het 9 minuten in blessuretijd nog 4-4 werd. Mamio blijft wel onderin staan met 2 uit 5.