Goede doel Happietaria bekend: steun voor armoedebestrijding

Engin Akyurt via Pixabay

Het goede doel van Happietaria Groningen 2025 is bekend. Dit jaar zet het volledig door studenten gerunde pop-up restaurant zich in voor duurzame armoedebestrijding in Haïti, Indonesië en Oeganda. De opbrengst gaat naar projecten die lokale gemeenschappen helpen om op eigen kracht een beter bestaan te bouwen.

Happietaria is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij studenten en vrijwilligers een tijdelijk restaurant openen om geld op te halen voor het goede doel. Een maand lang steken zij hun tijd en energie in koken, bedienen en organiseren – allemaal op vrijwillige basis. De volledige winst gaat naar ontwikkelingsprojecten in samenwerking met hulporganisaties.

Vorig jaar haalde Happietaria maar liefst 124.000 euro op voor projecten tegen armoede. De organisatie hoopt dat bedrag dit jaar te overtreffen.

Donderdag 13 november opent Happietaria haar deuren voor ongeveer een maand lang.