GIJS weer koploper na overtuigende winst op Red Eagles

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond thuis op Kardinge goede zaken gedaan in de strijd om de punten in de Eredivisie. Tegen Red Eagles uit Den Bosch werd met 10-4 gewonnen, waardoor GIJS voorlopig weer even koploper is.

“Wat een wedstrijd,” schrijft GIJS. “We hebben het ijs laten vonken. Het was een spectaculaire pot met mooie combinaties en waar keihard door het team voor gewerkt is.”

GIJS kwam in de eerste periode op voorsprong door een treffer van Valtteri Mäkiviinikka. Een minuut later maakte Guy Kunst de 2-0. Winst leek op dat moment nog lang niet zeker, omdat Nikita Svarjovs namens Red Eagles vrij snel daarna de aansluitingstreffer maakte (2-1). Dit was ook de stand aan het einde van de eerste periode.

In de tweede periode brachten Henri Ruotsalainen en Niko Kuivaniemi GIJS op een 4-1 voorsprong. In de slotfase bracht Roni Oskari Hermonen Red Eagles terug op 4-2.

Het verschil werd uiteindelijk gemaakt in de derde periode. Björn de Haan, Mäkiviinikka en Carsten Smit zetten GIJS op een 7-2 voorsprong. In de 53e minuut is het opnieuw Svarjovs die namens Den Bosch scoort en een 7-3 stand op het scorebord zet. Maar op dat moment is duidelijk dat nog maar weinig het feestje van GIJS kan verstoren. Mäkiviinikka en twee keer Ruotsalainen benadrukken dit met drie doelpunten in de slotfase, waardoor GIJS met een 10-4 overwinning van het ijs komt.

Door de overwinning heeft GIJS nu 13 punten uit vijf wedstrijden. Dat is één punt meer dan de nummer twee: Nijmegen Devils. Ook de Sweetlake Panters uit Zoetermeer hebben 12 punten, maar vanwege een slechter doelsaldo staan zij nu derde. Komende zaterdag speelt GIJS de uitwedstrijd tegen Eindhoven Kemphanen, de huidige nummer zes van het klassement.