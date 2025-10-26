GIJS verliest met ruime cijfers van Eindhoven Kemphanen

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond in een uitwedstrijd verloren van Eindhoven Kemphanen. In Brabant werd het 6-2.

Na tien minuten spelen kwamen de Kemphanen op voorsprong door een doelpunt van Mike Verschuren. Niet veel later tekende Valtteri Mäkiviinikka voor de gelijkmaker. De stand van 1-1 was ook de eindstand aan het einde van de eerste periode en op dat moment leek er nog niets aan de hand voor GIJS.

In de tweede periode ging het lange tijd gelijk op. Er waren kansen, maar deze werden aan beide kanten niet benut. In de slotfase van de periode kwam Eindhoven toch op voorsprong door een goal van Kärlis Andersons: 2-1.

In de derde periode werd het verschil gemaakt. Aanvankelijk kwam GIJS nog op gelijke hoogte door een doelpunt van opnieuw Mäkiviinikka. Maar vanaf de 49e minuut lukte ineens alles bij de Kemphanen. Ritchie van Hulten scoorde de 3-2 en een minuut later tekende Rowan Miller voor de 4-2. Niels Lemans en Austin Crossley bepaalden de eindstand uiteindelijk op 6-2.

“Het duel ging lange tijd gelijk op, maar in de derde periode moesten wij het hoofd buigen voor een sterk spelend Eindhoven”, laat GIJS weten. “Dit verlies moeten we snel verwerken en ons vol goede moed voorbereiden op de volgende wedstrijd.”

Door het verlies staat GIJS nu op de tweede plaats in de Eredivisie met dertien punten uit zes wedstrijden. Dat is evenveel als de nummer 1 Amsterdam Tigers, maar zij hebben een beter doelsaldo. Komende zaterdag wacht de thuiswedstrijd op Kardinge tegen Hijs Hokij uit Den Haag.