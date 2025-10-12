GIJS verliest in overtime nipt van Sweetlake Panters en lijdt eerste nederlaag van het seizoen

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zondagavond hun eerste nederlaag van het seizoen geleden. Thuis op Kardinge werd er met 3-4 nipt verloren van Sweetlake Panters uit Zoetermeer.

GIJS begon goed aan de wedstrijd. Door een goal van Henri Ruotsalainen kwam de thuisploeg in de tiende minuut op een 1-0 voorsprong. Een antwoord liet niet lang op zich wachten: David Szabó scoorde ruim een minuut later de gelijkmaker. Daarna leek GIJS de controle wat kwijt te zijn. Sam Hayes en Leevi Juntunen zorgden ervoor dat de Sweetlake Panters op een 1-3 voorsprong kwamen. Ruotsalainen bracht GIJS echter in twee minuten tijd terug in de wedstrijd door de 2-3 en de 3-3 te scoren.

Het publiek ging erachter staan en GIJS had goede kansen. Toch viel in ‘overtime’ de goal aan de andere kant. Opnieuw Hayes wist de puck over de doellijn te schuiven: dat betekende 3-4. “Na een 1-3 achterstand hebben we ons sterk teruggeknokt naar een 3-3 stand in de laatste periode. De energie op het ijs, de pure strijd, het publiek, het was fantastisch. In overtime viel helaas de beslissing voor ons verkeerd uit. Een zuur einde, maar wat een gevecht”, laat GIJS weten.

Door het verlies heeft GIJS nu tien punten uit vier wedstrijden waarmee het op de derde plaats staat in de Eredivisie. Komende zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen Red Eagles uit ‘s-Hertogenbosch.