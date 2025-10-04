GIJS Groningen ruim langs Dragons Utrecht en blijft koploper

Foto: Wouter van der Maden

De ijshockeyers van GIJS Marne Groningen hebben zaterdagavond ook de derde wedstrijd in de eredivisie gewonnen en blijven koploper. Utrecht Dragons werd uit met 7-3 verslagen.

Het scoreverloop was opvallend. Via Valtteri Mäkiviinikka, Niko Kuivaniemi en Guy Kunst kwam GIJS op een 3-0 voorsprong. Dragons verkleinde de achterstand in de eerste periode tot 3-2 en in de tweede periode kwam de ploeg uit Utrecht zelfs langszij. Dylan Foks zette GIJS weer aan de goede kant van de score.

In de derde periode maakte GIJS korte metten met Dragons. Kuivaniemi, Gunnar Arason en Mäkiviinikka zorgden voor een ruime 7-3 winst.