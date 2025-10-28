Gewonde zwaan laat zich niet vangen bij politiebureau Schweitzerlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten zijn dinsdag aan het einde van de middag enige tijd in touw geweest om aan de Schweitzerlaan een gewonde zwaan te vangen. Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl had de actie geen succes.

De melding van een dier in problemen kwam rond 15.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Duikers van de brandweer werden ingezet. “Het gaat om een zwaan die in de vijver bij het politiebureau zwemt,” vertelt Ten Cate. “Medewerkers van de Dierenambulance waren al bezig om het dier te vangen, maar dit had geen succes, waarna de hulp van de brandweer werd ingeroepen. Duikers gingen te water, maar ook hen lukte het niet om de zwaan te vangen. Het dier had nog te veel energie.”

Wat er precies aan de hand is met de zwaan, is onbekend. De hulpdiensten zijn na verloop van tijd teruggekeerd naar de kazerne. De Dierenambulance houdt de zwaan echter in de gaten en gaat binnenkort een nieuwe vangpoging ondernemen.