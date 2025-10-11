Gerenoveerde Van Heemskerckflat krijgt buurthuis op begane grond

De gerenoveerde Van Heemskerckflat, die later dit jaar nieuwe bewoners kan verwachten, krijgt op de begane grond een buurthuis. Dat heeft wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) bekendgemaakt.

De Wrede reageert daarmee op vragen die gesteld zijn door de fractie van de ChristenUnie. Peter Rebergen namens deze partij: “Het zal bekend zijn dat de ChristenUnie zich hard maakt voor ontmoeting, verbinding en oog hebben voor elkaar. In dit geval gaat het om de huisvesting van 263 studenten in de Van Heemskerckflat die binnenkort opgeleverd zal worden. De vraag is hoe de verbinding met de buurt wordt gerealiseerd. En wat zouden we daar als gemeente aan kunnen bijdragen?” De Van Heemskerckflat stamt uit de jaren zestig en was verouderd. De afgelopen periode is de flat gemoderniseerd waarbij de kamers groter zijn geworden en voorzien zijn van een eigen badkamer met toilet. De keuken en woonkamer worden gedeeld met zes medebewoners.

Jalt de Haan van het CDA: “Het stimuleren van sociale cohesie is altijd goed. Dat staat ook bij onze partij hoog in het vaandel. Ik ben wel benieuwd hoe de ChristenUnie naar het aspect kijkt dat dit eigenlijk vanuit de samenleving moet komen. En in hoeverre moeten we ons als gemeente hier druk over maken?” Rebergen: “De faciliterende rol, daarvan vinden wij het belangrijk dat dit gebeurt. Als de studenten er komen te wonen, dan is het uiteraard prettig als ze zelf actie ondernemen. Vaak willen ze dat ook wel. Maar in dit geval gaat de flat in één keer open. Je hebt het over een heleboel nieuwe bewoners op hetzelfde moment. Daarom denken wij dat het goed is dat er iets gefaciliteerd gaat worden.”

Verbinding in de buurt

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) vertelt dat het college de ambitie voor verbinding in de buurt deelt. “Wij onderschrijven het belang van samenwerking en verbinding met de wijk. Welke rol wij als college zien om deze verbinding tot stand te brengen: woningcorporatie Lefier is in eerste instantie de partij die het initiatief neemt voor de communicatie met de buurt. Dit omdat het complex zich in hun beheer bevindt. Met ons als gemeente vindt er goede afstemming plaats. Zowel Lefier als ontwikkelaar Van Wijnen hebben tijdens de bouw actief met omwonenden gecommuniceerd via een nieuwsbrief en via de app van de huurders. Ook zijn omwonenden regelmatig geïnformeerd over eventuele bouwoverlast. Vlak voor de zomervakantie is er een kijkmoment georganiseerd waarbij bewoners uit de Zeeheldenbuurt de voortgang van het project konden bekijken.”

Laagdrempelige ontmoeting

De Wrede: “Het afgelopen jaar is er in nauwe samenwerking met de bewonersvereniging Zeeheldenbuurt, het gebiedsteam van de gemeente, Philadelphia Zorg en andere partners gewerkt aan een plan waarbij de uitkomst is dat —onder voorbehoud van definitieve besluitvorming— er een buurthuis gerealiseerd gaat worden in de plint van het gebouw. Dit biedt mogelijkheden tot laagdrempelige ontmoeting tussen studenten en omwonenden. Met de komst van het buurthuis wordt de eerdere functie van nachtcafé in de flat gewijzigd naar een functie met als doel om een grotere impact op de leefbaarheid in de wijk te realiseren. De buurtvereniging van de wijk heeft bovendien de wens uitgesproken om blijvend in contact te komen met de studenten die in het gebouw komen te wonen. Het buurthuis kan hierin een stimulerende rol hebben en ontmoeting makkelijker maken. Bewoners, bewonersgroepen en organisaties worden van harte uitgenodigd om zelf activiteiten te ontplooien in dit buurthuis, naast dat zij ook gebruik kunnen maken van de dagelijks beschikbare faciliteiten voor ontmoeting en lichte horeca.”

De wethouder vertelt verder dat naar verwachting de kamers van de flat eind oktober online komen en inhuizing vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats in de week van 8 december. De officiële opening van de flat staat gepland voor de eerste week van december. De opening van het buurthuis volgt op een later moment, als zeker is dat de realisatie doorgaat en de planning ervan vast staat. Lefier heeft vanuit het ‘leefbaarheidsplan’ een budget beschikbaar om in de eerste periode activiteiten te organiseren die ontmoeting moeten stimuleren. De ChristenUnie laat in een reactie weten blij te zijn met de plannen.