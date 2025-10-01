Gemeenteraad verdeeld over participatietraject Geheugenpaviljoen: “Het was geen referendum”

De gemeenteraad sprak woensdagavond over het participatietraject rondom het Geheugenpaviljoen in het Zuiderplantsoen. De meningen over de gang van zaken waren verdeeld.

Tijdens een meningsvormende sessie besprak de raad de uitkomsten van het participatietraject. Voorafgaand waren er vijf insprekers die hun mening over het kunstwerk met de raad deelden. “Het is geen kunstwerk, maar een symbool van machtsvertoon, een grote middelvinger naar de omwonenden”, zei Marieke Bosscher van Stichting Zuiver Belang. Volgens haar bleek uit het participatietraject dat het overgrote deel van de bewoners het Geheugenpaviljoen weg wil hebben.

In de daaropvolgende raadsdiscussie werd regelmatig benadrukt dat participatie niet gelijkstaat aan een referendum. “Mensen die ergens een sterke mening over hebben, zijn sneller geneigd om die mening te laten horen”, zei Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren. Daarmee wilde hij aangeven dat vooral tegenstanders van het kunstwerk hun stem hebben laten horen tijdens het traject. Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden is het daar niet mee eens: “Het is echt niet zo dat bewoners altijd nee zeggen. Mensen weten wel waar ze over praten en daar moet naar geluisterd worden.”

“Dit hele proces heeft niet geholpen om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen”, aldus Ietje Jacobs-Setz van de VVD. Volgens haar is er bovendien te veel gestuurd richting behoud van het Geheugenpaviljoen. Er zou te weinig gekeken zijn naar alternatieven zoals een ander kunstwerk.

Aan het einde van het debat kreeg wethouder Philip Broeksma het woord. Hij reageerde op de vraag of er voldoende is geluisterd naar de tegenstanders van het kunstwerk. “Ja, zonder enige twijfel hebben we geluisterd naar de tegenstanders, maar ook naar de voorstanders,” aldus Broeksma. Hij sloot af met de mededeling dat het Geheugenpaviljoen blijft staan. “Wel zijn er, in overleg met de omwonenden, aanpassingen mogelijk”, voegde hij eraan toe.