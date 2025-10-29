Gemeentebestuur gaat nieuw parkeerbeleid Haren niet aanpassen voor ondernemers

Foto via Google Maps - Streetview

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor ondernemers in het aanstaande parkeerbeleid voor Haren. Ook niet tijdens de verbouwing van het Raadhuisplein.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de PVV-fractie in de gemeenteraad. In het nieuwe systeem worden drie dorpscentrumzones ingevoerd. Daar kunnen klanten goedkoop en kort parkeren, zodat ondernemers goed bereikbaar blijven. Harense ondernemers mogen vanaf 1 januari alleen nog (beperkt) parkeren op het Haderaplein.

Maar dat terrein wordt vanaf 2027 ook gebruikt door bouwverkeer en werklui vanwege werkzaamheden op het nabijgelegen Raadhuisplein.

De PVV-fractie in de gemeenteraad liet (namens een groep ondernemers uit Haren) eind september weten bang te zijn dat er, zowel in het algemeen als tijdens de verbouwing van het Raadhuisplein in het bijzonder, onvoldoende parkeerruimte beschikbaar blijft voor ondernemers.

Geen uitzonderingen voor ondernemers

Het gemeentebestuur zegt te begrijpen dat sommige ondernemers moeite hebben met de veranderingen, maar benadrukt dat het beleid vooral bedoeld is om ruimte te houden voor winkelend publiek. Het college erkent dat niet alle ondernemers gebruik kunnen maken van de P+R-voorziening, bijvoorbeeld als zij vaak moeten laden en lossen. Daarvoor zijn volgens het college speciale plekken ingericht langs de Rijksstraatweg en andere centrale locaties.

De gemeente verwacht dat de parkeerdruk na invoering van het nieuwe systeem niet fors zal stijgen, mede doordat er een P+R-terrein dicht bij het centrum ligt.

Bouwverkeer moet ook gewoon dokken

Tijdens de bouwwerkzaamheden op het Raadhuisplein blijft het Haderaplein volgens de gemeente gewoon toegankelijk als betaald parkeerterrein. Bouwvakkers en werkbussen kunnen daar parkeren tegen het normale tarief. Extra parkeerplekken voor bouwverkeer komen er niet, omdat het college verwacht dat aannemers hun voertuigen vooral op afstand zullen neerzetten.

Een voorstel van de PVV om de parkeergarage tijdelijk te reserveren voor ondernemers met een vergunning, wijst het college af. Volgens het gemeentebestuur past dat niet binnen het huidige beleid, wat juist inzet op gedeeld gebruik van de parkeerruimte. Ook ondernemers zelf zouden in gesprekken hebben benadrukt dat voldoende parkeerplekken voor klanten het belangrijkst zijn.