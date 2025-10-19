Gemeente zoekt snel oplossing na uitschakeling rateltikkers: “Gevaarlijke situatie voor blinden”

Er wordt zo snel mogelijk gezocht naar een oplossing voor het ontbreken van rateltikkers op het Overwinningsplein. Door een nieuwe verkeerssituatie zijn deze hulpmiddelen bij de verkeerslichten uitgeschakeld, wat tot gevaarlijke situaties leidt voor blinden en slechtzienden.

Justine Jones van GroenLinks: “Afgelopen week vond de Dag van de Witte Stok plaats. Niet toevallig heeft de Oogvereniging en de werkgroep Toegankelijk Groningen aandacht gevraagd voor het stopzetten van de rateltikkers op het Overwinningsplein. Wij vragen ons af hoe snel de positie van deze weggebruikers versterkt kan worden.” Een rateltikker is een geluidssignaal in een verkeerslicht dat met snelle tikjes aangeeft wanneer blinden en slechtzienden veilig kunnen oversteken.

Wethouder Broeksma legt uit dat de rateltikkers uitgeschakeld zijn om onveilige situaties te voorkomen. “De huidige inrichting van het Overwinningsplein met opgeknipte oversteken en gescheiden rateltikkers is gekozen om de doorstroming te verbeteren.” Broeksma vervolgt: “De rateltikker in de middenberm is daarbij uitgeschakeld, omdat in de nieuwe situatie onduidelijk wordt welke rijrichting op dat moment groen licht heeft. Dat kan juist leiden tot onveilige verkeerssituaties. De praktijk wijst echter uit dat het in deze situatie niet voor iedereen veiliger is geworden. Verkeersveiligheid moet uiteraard voorop staan voor alle weggebruikers. We zijn de afgelopen dagen in gesprek gegaan met de werkgroep Toegankelijk Groningen om samen te onderzoeken welke maatregelen op de korte en langere termijn nodig zijn om de toegankelijkheid te verbeteren.”

Oplossing gezocht via landelijke richtlijn

De wethouder legt verder uit dat de complexiteit wordt onderstreept door het feit dat er op dit moment landelijk gewerkt wordt aan een richtlijn voor het toepassen van rateltikkers. “Dat dit een complex onderwerp is, blijkt wel uit dat deze richtlijn nog niet is vastgesteld, terwijl er al lang over gesproken wordt. De actiedag van afgelopen woensdag onderstreept de noodzaak van goede maatregelen.”

De gemeente zoekt de oplossing in samenwerking met de markt. “We zijn in gesprek met marktpartijen over de toepassing van de landelijke conceptrichtlijn. Zij zijn bezig met de ontwikkeling van de benodigde apparatuur en de technische aansluiting daarvan. De partijen zijn enthousiast en willen graag met ons kijken naar een goede en slimme oplossing, aanvullend op de huidige inrichting en met inzet van nieuwe technologie waar dat behulpzaam is.”

Jones vraagt zich tot slot af: “We vragen ons wel af hoe deze maatregelen de volgende keer aan de voorkant geïmplementeerd kunnen worden. We hebben tenslotte de werkgroep, zij willen graag meedenken.” Broeksma beaamde dit: “Ja, uiteraard.”