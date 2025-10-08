Gemeente wil stoppen met ‘spectaculars’ bij bushokjes: “Tot 2028 zitten we vast aan een contract”

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente wil op termijn stoppen met bushokjes die volledig uitgedost worden met reclame-uitingen, zogeheten ‘spectaculars’. Echter zit de gemeente tot de zomer van 2028 vast aan een contract. Dat heeft wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) woensdag laten weten.

“Het is u wellicht al opgevallen, maar een bushokje aan het Zuiderdiep is op dit moment uitgedost als reclamezuil voor een bezorgdienst,” vertelt De Wrede. Op de locatie heeft een bedrijf een bushokje volledig overgenomen: er hangt een grote poster en op het dak staan twee grote bussen inclusief de bedrijfsnaam in koeienletters. “Eerder dit jaar vond een vergelijkbaar iets plaats bij een bushokje aan het Boterdiep, waar toen een melkyoghurt-merk reclame maakte. Deze zogeheten ‘spectaculars’ zijn toegestaan in onze gemeente. En eigenlijk zegt de naam het al: het gaat over reclameuitingen die er spectaculair uitzien, die opvallen in het straatbeeld. Dat dit is toegestaan is omdat het bushokje, de abri, onderdeel is van de concessie die gegund is aan een marktpartij.”

Volgens De Wrede gelden er wel regels voor deze ‘spectaculars’: “Per jaar zijn er maximaal twaalf campagnes in de hele gemeente toegestaan. Dus twaalf keer per jaar mag er een abri voor een periode van maximaal twee weken spectaculair worden uitgedost. Na die twee weken is het in de praktijk mogelijk dat daarna een andere campagne begint. Wat we echter zien is dat er minder dan twaalf aanvragen worden ingediend. Dit jaar gaat het bijvoorbeeld om twee aanvragen. Niet elke ‘spectacular’ is toegestaan. Zo wordt een uiting van tevoren bijvoorbeeld beoordeeld op verkeersveiligheid.”

“Concessie loopt tot zomer 2028”

Toch wil de wethouder graag van de grote reclamezuilen af. “De huidige concessie loopt tot 1 juni 2028. Tot dat moment zitten we vast aan het contract. In de nieuwe concessie die we op termijn willen gaan aanbesteden, willen we deze ‘spectaculars’ uitsluiten. Dit mag dan niet meer mogelijk zijn.” Daar reageert Jalt de Haan van het CDA op: “Toch is er de afgelopen dagen wel wat verontwaardiging ontstaan. Een meerderheid van deze gemeenteraad heeft besloten dat er minder reclame zichtbaar moet zijn in de openbare ruimte. Daarom is de reclamebelasting ingevoerd. En toch is dit dan mogelijk. Dit staat haaks op het verminderen van de hoeveelheid reclame in de openbare ruimte. Hoe kijkt het college hier naar?”

De Wrede geeft aan dat ze dit onderwerp behandelt namens wethouder Bloemhoff die afwezig is: “Maar ik begrijp uw punt. Daarom hebben we ook aangegeven dat we de regels in de concessie willen veranderen. Zodat dit in de toekomst niet meer mogelijk is, waardoor het in lijn is met het algehele beleid.” Rik Heiner van de VVD: “Mijn partij heeft geen last van reclame. Ik vraag mij ook af waarom deze mededeling van de wethouder überhaupt nodig is.” Daar is De Wrede het niet mee eens: “Ik denk dat de vraag van meneer De Haan duidelijk heeft gemaakt waarom deze mededeling nodig was.” Benni Leemhuis van GroenLinks: “De reclame op het Zuiderdiep is sinds vorige week te zien. Mijn fractie is erg blij met wat de wethouder nu bekend heeft gemaakt. Dat dit nu wel mogelijk is, is besloten in een vorige raadsperiode waarbij de toenmalig wethouder wel ruimte en mogelijkheden hiervoor zag. Wij zijn blij met deze nieuwe koers.”