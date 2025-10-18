Gemeente wil dat fietsbergingen aan Koeriersterweg na jaren verwijderd worden

Foto: Google Maps

Verschillende fietsbergingen die al jaren in voortuinen aan de Koeriersterweg staan, moeten verdwijnen. Dat zegt de gemeente, die dit onlangs met de bewoners heeft gecommuniceerd. D66 en Partij voor het Noorden zijn het hier niet mee eens en springen in de bres.

“Het gaat om fietsbergingen die door een aantal bewoners in voortuinen zijn geplaatst,” vertelt D66-raadslid Andrea Poelstra. “De meeste van deze bergingen staan er inmiddels al vele jaren. Ze worden grotendeels aan het oog onttrokken door een heg. Bovendien staan ze niemand in de weg. Toch hebben de bewoners onlangs te horen gekregen dat de fietsbergingen weggehaald moeten worden. Voor de bergingen is indertijd geen vergunning aangevraagd. Daar is een melding over gedaan bij de gemeente, die nu handhavend optreedt.”

De fracties hebben afgelopen week navraag gedaan bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij oordelen dat de bergingen niet passen in het straatbeeld. D66 en Partij voor het Noorden begrijpen het niet. “Ook wij hechten belang aan de ruimtelijke kwaliteit. Maar deze bergingen staan niet in het zicht. Waarom moeten ze dan verwijderd worden? Bovendien zijn de bergingen juist van waarde, omdat ze ervoor zorgen dat er minder fietsen op straat staan. De bewoners hebben aangegeven dat zij er open voor staan om eventuele aanpassingen aan de bergingen te doen, bijvoorbeeld door ze te voorzien van een sedumdak.”

De beide partijen zijn van mening dat de bergingen juist zorgen voor een nettere openbare ruimte en dat zij het gebruik van de fiets stimuleren. “Ook vinden wij het van waarde dat de bewoners meedenken over het vergroenen. Wij willen daarom weten hoe het college hier tegen aankijkt en of het bereid is om met de bewoners in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Daarbij vragen we ook of de bergingen niet alsnog kunnen blijven staan.”