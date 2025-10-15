Gemeente verwacht langzamerhand minder overlast van fietsers op Grote Markt

Het fietsverkeer rond en op de Grote Markt zal beter verlopen als de straten rond de markt eenmaal goed ingericht zijn. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de Stadspartij 100% voor Groningen.

De fractie maakt zich zorgen over de fietsers die in alle richtingen over de Grote Markt rijden en zorgen voor onveiligheid voor voetgangers. Volgens de gemeente komt dat onder meer doordat de inrichting rond de markt nog niet af is. Er wordt nog gewerkt aan de herinrichting van het Kwinkenplein, de Oosterstraat en Gelkingestraat. De gemeente verwacht dat het daarna beter wordt. Wel wil het college kijken naar extra maatregelen om de situatie te verbeteren. Handhaving hierop heeft echter beperkt prioriteit. Ook komen er geen aparte fietspaden.

De Stadspartij 100% voor Groningen vroeg de gemeente verder om iets te doen aan de vele fout geparkeerde fietsen op de Grote Markt. Het college stelt dat gekeken wordt naar oplossingen om overlast te voorkomen, maar dat er momenteel twee grote ondergrondse stallingen zijn: onder het Forum en onder de oude V&D. Bovendien komen er meerdere stallingen bij: onder de C&A in de Herestraat, boven de McDonalds aan de Westerhaven, de Haddingestraat en het voormalige casino. Ook zijn verschillende parkeervakken met witte verf aangebracht om kort winkelen te faciliteren.