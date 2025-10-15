Gemeente ruimt honderden graven op begraafplaats Selwerderhof

De gemeente gaat de komende tijd tussen de 300 en 800 graven ruimen op begraafplaats Selwerderhof. Tot een paar jaar geleden zijn op de begraafplaats nog geen graven geruimd.

De begraafplaats is 75 jaar oud en daar heeft tot 2020 geen ruiming plaatsgevonden. De gemeente heeft inmiddels veel graven in beheer gekregen. Dit komt door het verlopen van het grafrecht. De looptijd van een graf is bijvoorbeeld tien, twintig, dertig tot zelfs vijftig jaar.

Voor het opnieuw gereedmaken van de graven gaat de gemeente de bestaande graven verwijderen, de velden egaliseren en waar nodig nieuwe paden aanleggen.

De gemeente gaat het tarief voor grafrechten met 9 procent verhogen, zodat de toekomstige ruimingskosten op de begraafplaats gedekt zullen zijn.