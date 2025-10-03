Gemeente presenteert sluitende begroting

De gemeentelijke lasten zoals de roerende zaakbelasting worden stijgen volgend jaar alleen mee met de inflatie en worden niet verhoogd.

Wethouder Mirjam Wijnja presenteerde vandaag in het stadhuis een sluitende begroting. Het bedrag van de begroting is een ruim anderhalf miljard euro. In maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, dus het is de laatste begroting in deze collegeperiode. In de begroting worden alle investeringen die de gemeente gaat doen opgesomd.

De gemeente ontvangt een kleine 1,1 miljard euro uit het gemeentefonds, en ruim 400 miljoen euro komt uit leges, huren, precario en RZB.